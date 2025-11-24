رئيس الرقابة المالية: المشاركة بالانتخابات لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى الإعدادية الثانوية بنات بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

رئيس الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

وأكد الدكتور فريد على الأهمية القصوى للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الديمقراطية، مشدداً على أن هذه الانتخابات تعكس وعي المجتمع المصري وحرصه على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحياة النيابية وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وهو ما ينعكس بدوره على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.

بناء الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور فريد إن الانتخابات هي حق دستوري وواجب وطني أصيل لاختيار ممثلي الشعب، وهو المبدأ الذي شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة كدعامة أساسية لترسيخ الديمقراطية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية هذا الاختيار، خاصة وأن أعضاء مجلس النواب هم المشرعون الذين سيتولون مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات الهامة، ومن بينها تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والتي لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الاختيار السليم والواعي هو حجر الزاوية الذي يبني الدولة المصرية الحديثة ويضمن استمرارية مسيرة التنمية والتقدم للأجيال القادمة.