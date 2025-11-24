قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مجلس الشباب المصري: انخفاض حدة المخالفات بالمرحلة الثانية من الانتخابات

غرفة العمليات بمجلس الشباب المصري
الديب أبوعلي

أصدر البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية بمجلس الشباب المصري، تقريره الأولي حول متابعة الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتشار فرق الرصد والمتابعة الميدانية في كافة المحافظات المشمولة بالمرحلة، وذلك وفق المنهجية التي يعتمدها البرنامج في التوثيق والتسجيل القائم على الملاحظة المباشرة وشهادات الناخبين وإجراءات اللجان.

وأكد البرنامج، أن المتابعات الميدانية خلال الساعات الأولى تشير إلى مستوى ملحوظ من الانتظام والانضباط في سير العملية الانتخابية داخل الغالبية الكبرى من اللجان التي تمت متابعتها، مع انخفاض حدّة المخالفات التي كانت قد ظهرت في بعض مواقع المرحلة الأولى، خاصة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في محيط اللجان أو استخدام الحشود المنظمة كوسائل ضغط بصري على الناخبين.

وأوضحت فرق الرصد، أن محيط أغلب اللجان شهد اختفاء شبه كامل للافتات الدعاية أو المواد البصرية الخاصة بالمرشحين، سواء التابعين للأحزاب أو المستقلين، وذلك مقارنة بالمرحلة الأولى التي رُصدت فيها كثافة دعائية في محيط العديد من اللجان.

كما رصد المتابعون غياب الطوابير والمجموعات المنظمة التي كانت ترتدي ملابس تحمل شعارات أو رموز انتخابية لمرشحين محددين، وهي الظاهرة التي كانت لافتة في لمرحلة الأولى، بحسب تقارير المتابعة الصادرة آنذاك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا التحسن يأتي تزامنًا مع قيام وحدات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات بتنفيذ حملات إزالة واسعة للافتات المخالفة والبوابات الدعائية المحيطة باللجان، وهو ما اعتبرته فرق الرصد “خطوة عملية أسهمت بوضوح في تحقيق بيئة محايدة للناخبين، وتطبيق قواعد تنظيم العملية الانتخابية”.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب المصري - بأنها تلقت تقارير ميدانية متطابقة من محافظات مختلفة، تشير إلى التزام القائمين على العملية الانتخابية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بضوابط الصمت الانتخابي، ومنع الدعاية في محيط اللجان، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تظهر.

وأوضحت الغرفة، أن رؤساء اللجان أظهروا درجة ملحوظة من الاستجابة الفورية لأي تنبيه يتعلق بمخالفة لوجستية أو تنظيمية، بما في ذلك تنظيم دخول الناخبين، وضمان سرية الاقتراع، وتسهيل عملية التصويت للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما رصدت الفرق انتظامًا واضحًا في عملية فتح اللجان في مواعيدها الرسمية، وتوفر أدوات التصويت، واستقرار حركة دخول وخروج الناخبين دون ازدحام، خصوصًا في الساعات الأولى من اليوم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده خلال الساعات الأولى يعكس “تحسنًا لافتًا” في الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الأولى، مشددًا على أن هذا التحسن “ينبغي أن يُقرأ في سياق استجابة مؤسسية وجهود تنظيمية واضحة لضمان بيئة انتخابية محايدة”.

وأوضح أن البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية يعتمد منهجية قائمة على الرصد الموضوعي دون إصدار أحكام مسبقة، وما وثقته فرق المتابعة اليوم يشير إلى أن السلوك التنظيمي داخل ومحيط اللجان يتسم بدرجة أعلى من الانضباط والالتزام. اختفاء مظاهر الدعاية في محيط أغلب اللجان، وتفاعل وحدات الإدارة المحلية مع القواعد المنظمة، يمثلان تطورًا مهمًا في تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية.

وأضاف: “نواصل متابعتنا على مدار اليوم، ونشجع كل الجهات القائمة على العملية الانتخابية على الاستمرار في هذا النهج الذي يضمن تكافؤ الفرص واحترام حقوق الناخبين. الشفافية ليست إجراءً لحظيًا، بل منظومة متكاملة، ونحن ملتزمون بتقديم تقارير دقيقة وحيادية تعكس واقع الميدان كما هو”.

ويؤكد مجلس الشباب المصري، أن أعمال الرصد والمتابعة ستستمر طوال أيام المرحلة الثانية وفق منهجية واضحة تشمل الرصد المباشر، وتوثيق الوقائع، وجمع إفادات الناخبين، وتحرير تقارير لحظية تُرفع إلى غرفة العمليات المركزية على أن يصدر البرنامج تقريرًا شاملًا فور انتهاء عملية التصويت يتضمن تقييمًا موضوعيًا لطبيعة سير العملية والتوصيات المرتبطة بتحسين الأداء المؤسسي في الاستحقاقات المقبلة.

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

انتخابات مجلس النواب

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

لجان الانتخابات بدار السلام

استمرار اقبال الناخبين على لجان انتخابات دار السلام للإدلاء باصواتهم

انتخابات النواب

استمرار توافد الناخبين فى لجان المعادي والبساتين ودار السلام للتصويت بانتخابات النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

