إيقاف أعمال بناء مخالفة بدمياط وإحالة المسئولين عن إصدارها للنيابة

زينب الزغبي

أصدر  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعليمات مشددة بإيقاف أعمال بناء مخالفة للاشتراطات بمدينة الروضة،  حيث جاء ذلك خلال متابعته لجهود الوحدات المحلية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأعمال اللجنة الموجهة لمعاينة هذه الحالة  من إدارة  المتابعة ومركز السيطرة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وشدد الدكتور أيمن الشهابى على السير فورًا فى إجراءات تعديل رخصة البناء، وقرر إحالة المسئولين عن اصدار الرخصة للنيابة للتحقيق،  وذلك لمخالفة الرخصة لاشتراطات البناء المحددة .

وصرح محافظ دمياط بأن المحافظة تتصدى وبكل حزم لأى مخالفات و أي تلاعب بمنظومة اشتراطات البناء، وذلك لتحقيق الانضباط بها ومنع البناء العشوائي.

