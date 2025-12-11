هذه الأطعمة الخمسة تقضي على دهون البطن..فما هي؟

تُعدّ الدهون الحشوية أخطر أنواع دهون البطن، إذ تُحيط بالأعضاء الحيوية وتزيد من الالتهابات. ينصح الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، بإضافة الشاي الأخضر والأفوكادو وجوز الهند والخضراوات الورقية والجوز إلى نظامك الغذائي اليومي لتحسين عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز الشعور بالشبع، ودعم التخلص من دهون البطن العميقة على المدى الطويل.



لا تقتصر دهون البطن على مظهرك فقط، بل يمكن أن تؤدي إلى ضرر طويل الأمد لصحتك. ومع ذلك، إذا كنت من بين أولئك الذين يكافحون من أجل فقدان الدهون الحشوية على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فأنت بحاجة إلى فهم أن الأمر يتطلب جهدًا إضافيًا. على عكس الدهون العادية، تترسب الدهون الحشوية أو دهون البطن حول أعضائك وتعتبر الأكثر خطورة لأنها تتراكم بعمق حول أعضائك، مما يؤدي إلى الالتهاب وتعطيل صحة التمثيل الغذائي. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك حرقها بشكل طبيعي

بحسب الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الحاصل على شهادات من جامعتي هارفارد وستانفورد، يمكنك تناول بعض الأطعمة يوميًا للتخلص منها.

أطعمة للتخلص من دهون البطن

وتشمل هذه الأطعمة ما يلي:

الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي يمكنك شربها عدة مرات في اليوم دون القلق بشأن السعرات الحرارية. فهو يدعم الحصول على بطن مسطح من خلال المساعدة في فقدان الدهون بفضل الكافيين والكاتيكينات، وخاصة إيبيغالوكاتشين غالات أو EGCG. قال الدكتور سيثي لمتابعيه على إنستغرام: "يعزز الشاي الأخضر أكسدة الدهون ويستهدف الدهون الحشوية".

على الرغم من أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بشكل طفيف، إلا أنه ليس بديلاً عن أساسيات فقدان الوزن ولا "يخفض" دهون البطن بشكل موضعي.

الأفوكادو

تناول حبة أفوكادو يوميًا يقلل من دهون البطن الحشوية العميقة والضارة - وله تأثير إيجابي، خاصة عند النساء

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وألياف يمكن أن تزيد من الشعور بالشبع، مما قد يدعم إدارة الوزن، ولكنه غني بالسعرات الحرارية ويجب تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

جوز الهند

جوز الهند غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، أو MCTs، ومحتوى عالٍ من الألياف، مما يزيد من الشعور بالشبع، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي إلى حرق سعرات حرارية أعلى. ومع ذلك، وفقًا للدكتور سيثي، من المهم أيضًا التأكد من إدراج جوز الهند في نظام غذائي متوازن وخطة تمارين رياضية، لأن جوز الهند غني بالدهون والسعرات الحرارية

الخضراوات الورقية والخضراوات الصليبية

قال الدكتور سيثي: "إنّ الألياف ومضادات الأكسدة الغنية بالعناصر الغذائية تُشعرك بالشبع لفترة أطول". هذه الخضراوات، مثل السبانخ والكرنب والخردل والبروكلي والملفوف، تُساعد على التحكم في السعرات الحرارية المُتناولة، كما أنّ انخفاض كثافتها الحرارية يجعلها غذاءً ممتازاً للتحكم في الوزن، وخاصةً دهون البطن.

الجوز

قد يساعد تناول الجوز يومياً في تقليل الدهون الحشوية، لأنه جزء رئيسي من خطة إدارة الوزن الشاملة.

يُعد الجوز غنياً بالدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يزيد من الشعور بالشبع، وقد يؤدي إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة. وتشير الدراسات أيضاً إلى أنه قد يساعد في تقليل الدهون الحشوية الضارة ومحيط الخصر، خاصةً عند إدراجه في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

