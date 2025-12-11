روبيو يبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، قضايا الأمن الإقليمي والجهود الإنسانية وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة المكونة من 20 نقطة.



جاء ذلك خلال زيارة ساعر لواشنطن تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية المقررة نهاية شهر ديسمبر الجاري؛ قبيل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين مابين إسرائيل وحركة"حماس" الفلسطينية؛ والبدء فى المرحلة الثانية من الاتفاق.



وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم /الخميس/ إن الجانبين تطرقا أيضًا خلال المباحثات إلى الأوضاع في سوريا ولبنان، وأعلنا التزامهما بالتعاون لدعم للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وكان قد تم التوصل في 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ المكونة من ثلاث مراحل؛ بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.