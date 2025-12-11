قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طوله 85 سم واستمر البحث عنه 7 أيام.. تفاصيل اصطياد تمساح ترعة الزوامل في الشرقية

تمساح
تمساح
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نجاح الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة في اصطياد تمساح الزوامل والذي أثار حالة من القلق بين أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس علي مدار الأيام الماضية.

أوضح المحافظ أن عملية الاصطياد جاءت نتيجة خطة عمل مُحكمة ومتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وفرق عمل متخصصة تم تشكيلها من عدة جهات منها مديرية الطب البيطري وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وقطاع حماية المحميات بأسوان "وحدة صيد التماسيح" والإدارة المركزية للموارد المائية والري  ورئاسة مركز ومدينة بلبيس والإنقاذ النهري ومديرية أمن الشرقية وصيادي الشرقية المتطوعين.

أكد المحافظ أن فريق العمل المٌشكل نفذ أعمال تمشيط دقيقة داخل مصرف الزوامل وعلى امتداد مساره على مدار ٧ أيام الماضية، استخدمت خلالها الشباك المتخصصة، ونُفذت عمليات غوص بحثية مكثفة تم خلالها رصد ومتابعة تمساح صغير بطول ٨٥ سم، حيث تم السيطرة عليه والإمساك به صباح اليوم وفقاً للإجراءات البيئية المتبعة ، وتم فحصه بمعرفة المختصين والذين أكدوا أنه بحالة جيدة.

وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة، مشيداً بالتعاون الكبير بين الأجهزة التنفيذية والجهود الأهلية، مؤكداً استمرار أعمال الفحص و التمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي خطورة محتملة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين والتوازن البيئي.

الشرقية محافظ الشرقية تمساح الزوامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

كريم قاسم

كريم قاسم: واجهت ترددا في الموافقة على فيلم القصص في البداية

العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة"

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

هند صبري

هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد