طوله 85 سم واستمر البحث عنه 7 أيام.. تفاصيل اصطياد تمساح ترعة الزوامل في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نجاح الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة في اصطياد تمساح الزوامل والذي أثار حالة من القلق بين أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس علي مدار الأيام الماضية.

أوضح المحافظ أن عملية الاصطياد جاءت نتيجة خطة عمل مُحكمة ومتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وفرق عمل متخصصة تم تشكيلها من عدة جهات منها مديرية الطب البيطري وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية وقطاع حماية المحميات بأسوان "وحدة صيد التماسيح" والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز ومدينة بلبيس والإنقاذ النهري ومديرية أمن الشرقية وصيادي الشرقية المتطوعين.

أكد المحافظ أن فريق العمل المٌشكل نفذ أعمال تمشيط دقيقة داخل مصرف الزوامل وعلى امتداد مساره على مدار ٧ أيام الماضية، استخدمت خلالها الشباك المتخصصة، ونُفذت عمليات غوص بحثية مكثفة تم خلالها رصد ومتابعة تمساح صغير بطول ٨٥ سم، حيث تم السيطرة عليه والإمساك به صباح اليوم وفقاً للإجراءات البيئية المتبعة ، وتم فحصه بمعرفة المختصين والذين أكدوا أنه بحالة جيدة.

وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة، مشيداً بالتعاون الكبير بين الأجهزة التنفيذية والجهود الأهلية، مؤكداً استمرار أعمال الفحص و التمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي خطورة محتملة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين والتوازن البيئي.