جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 7 سنوات على رئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة عندما كان يتولى منصب رئيس مركز ومدينة المحلة.

وكان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

وتعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى فترة تولي المتهم منصب رئيس مدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بطلب وتقاضى رشوة قيمتها 200 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبطه بعد تحديد مكان تواجده، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، حيث جرى القبض عليه من محل سكنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت احالته الي محكمة جنايات الاسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.