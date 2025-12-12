صحة الإسكندرية: استخراج طلق ناري لمريض من الشريان الأورطي

نجح أطباء مديرية الصحة بالإسكندرية، في استخراج طلق ناري لمريض بعد استقراره على بعد 1 سم من الشريان الأورطي.



وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن المريض دخل مستشفى رأس التين العام التابع للمديرية، وكان يعاني من إصابة بطلق ناري بالظهر وإصابة أخرى بالساعد الايسر، مع وجود علامات لنزيف داخلي واحتمالية تهتك بالأنسجة العميقة.



قاما فريقا الجراحة العامة والتجمل بالمستشفى، بإجراء جراحة دقيقة لاستكشاف شامل لمسار الطلق الناري بالظهر والبطن، حيث وجد مستقرا على بعد 1 سم من الشريان الأورطة والحالب الأيسر.

تم استخراج الطلق الناري بنجاح ووقف النزيف وإصلاح التهتك بالأنسجة المحيطة وإعادة بنائها، وعلاج إصابة الساعد الأيسر، ووضع المريض تحت المتابعة الطبية الدقيقة بعد استقرار الحالة.

كما نجح أطباء مستشفى "صلاح العوضي" التابع لصحة الإسكندرية، في إنقاذ أم وجنيها بعد انفصال المشيمة.



وأوضحت صحة الإسكندرية، أن سيدة تبلغ من العمر 28 عاما دخلت المستشفى في الأسبوع 35 للحمل وتعاني من نزيف حاد وانفصال في المشيمة، وتم إجراء ولادة قيصيرية طارئة لإنقاذ الأم والجنين.



وأثناء العملية تم العثور على كتل دموية داخل الرحم ونزيف حاد ونسبة الهيموجلوبين 8، تم التعامل بسرعة ونقل دم وبلازما بعد الولادة لضمان استقرار الحالة.



تم إجراء العملية بنجاح والأم والجنين بحالة مستقرة تماما.