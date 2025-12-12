قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الإسكندرية: استخراج طلق ناري لمريض من الشريان الأورطي

عملية جراحية
عملية جراحية
أ ش أ

نجح أطباء مديرية الصحة بالإسكندرية، في استخراج طلق ناري لمريض بعد استقراره على بعد 1 سم من الشريان الأورطي.


وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن المريض دخل مستشفى رأس التين العام التابع للمديرية، وكان يعاني من إصابة بطلق ناري بالظهر وإصابة أخرى بالساعد الايسر، مع وجود علامات لنزيف داخلي واحتمالية تهتك بالأنسجة العميقة.


قاما فريقا الجراحة العامة والتجمل بالمستشفى، بإجراء جراحة دقيقة لاستكشاف شامل لمسار الطلق الناري بالظهر والبطن، حيث وجد مستقرا على بعد 1 سم من الشريان الأورطة والحالب الأيسر.
تم استخراج الطلق الناري بنجاح ووقف النزيف وإصلاح التهتك بالأنسجة المحيطة وإعادة بنائها، وعلاج إصابة الساعد الأيسر، ووضع المريض تحت المتابعة الطبية الدقيقة بعد استقرار الحالة.
كما نجح أطباء مستشفى "صلاح العوضي" التابع لصحة الإسكندرية، في إنقاذ أم وجنيها بعد انفصال المشيمة.


وأوضحت صحة الإسكندرية، أن سيدة تبلغ من العمر 28 عاما دخلت المستشفى في الأسبوع 35 للحمل وتعاني من نزيف حاد وانفصال في المشيمة، وتم إجراء ولادة قيصيرية طارئة لإنقاذ الأم والجنين.


وأثناء العملية تم العثور على كتل دموية داخل الرحم ونزيف حاد ونسبة الهيموجلوبين 8، تم التعامل بسرعة ونقل دم وبلازما بعد الولادة لضمان استقرار الحالة.


تم إجراء العملية بنجاح والأم والجنين بحالة مستقرة تماما.

الاسكندرية طلق ناري الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

اقراص - صورة ارشيفية

سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا أثناء احتفالية يوم الصحافة والإعلام القبطي: من الأسرة يخرج القديسون

القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات احتفالية "أجندة بيكين +30: تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة"

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية "أجندة بيكين +30" وتؤكد التزام مصر بتمكين المرأة

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد