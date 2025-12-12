إصابة أسرة سقط عليهم سقف شقتهم داخل عقار ببولاق الدكرور

أصيبت أسرة من ٤ أفراد في حادث انهيار سقف شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انهيار سقف شقة في بولاق الدكرور

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار سقف شقة سكنية بعقار في منطقة بولاق الدكرور وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة انهيار سقف سكنية على أسرة مكونة من ٤ أشخاص أب وأم وابنتيهما، وإصابتهم بكدمات وسحجات وجرى نقلهم الي المستشفى وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.