أسلحة بيضاء وإصابات..القبض على طرفي معركة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) وطرف ثان (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، بسبب خلافات مالية بينهما تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء – 2 صداده حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





