قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسلحة بيضاء وإصابات..القبض على طرفي معركة بالإسكندرية

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص " لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) وطرف ثان (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ، بسبب خلافات مالية بينهما تعدوا خلالها على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها .

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء – 2 صداده حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد طه

الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA

صندوق رعاية المبتكرين

برعاية وزير التعليم العالي… صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد