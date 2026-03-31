الموت يفجع باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة عن وفاة ابن عمته، محمد إبراهيم عودة، بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب باسم سمرة :بقلوب مليانة حزن وألم، بنعي ابن عمتي الغالي محمد إبراهيم عوده.

وتابع : ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك… هتفضل دايمًا في قلوبنا وذكرياتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون."

و يذكر ان تصدر الفنان باسم سمرة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره اللافت في برنامج «واحد من الناس»، حيث خطف الأنظار بتصريحات صريحة ومباشرة كشفت الكثير من كواليس حياته الفنية والإنسانية، وأعادت اسمه بقوة إلى صدارة “التريند”.



وتحدث باسم سمرة بجرأة عن تفكيره في الاعتزال لفترة مؤقتة، مؤكدًا أن الوسط الفني مهنة قاسية تستنزف طاقة أصحابها، وأنه أحيانًا يشعر بحاجة ملحة للسفر والابتعاد لاستعادة توازنه النفسي.

وأوضح أن الوسط لا يخلو من المنافسة الحادة، وأن ليس الجميع يتمنى الخير للآخرين، مشددًا على أنه يفضل التعامل بوضوح دون ادعاء صداقات زائفة.

وقال إنه تعرض في بعض الأحيان للاستبعاد من أعمال رغم وجود اتفاقات مسبقة، مرجعًا ذلك إلى مخاوف البعض من نجاحه، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يحمل ضغينة، ويركز فقط على تطوير نفسه واختيار ما يناسبه.