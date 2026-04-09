مجدي حجازي: لا بد أن يسهم القانون الجديد للإدارة المحلية في تحقيق مطالب الشعب

أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان الأسبق، أن قانون الإدارة المحلية، شهد الكثير من المناقشات منذ برلمان 2016، معرباً عن أمله في أن يسهم القانون الجديد في تحقيق مطالب الشعب، سواء من خلال نواب البرلمان أو عبر المجالس الشعبية المحلية في المحافظات.

وقال مجدي حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أهمية إنجاز انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكداً أنها تُعد من أهم ثوابت قانون الإدارة المحلية.

وتابع أن إصدار قانون جديد سيكون من أهم ركائز عمل المحليات في مصر، لضمان تعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية على المستوى المحلي.