الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الكهرباء تبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية داخل مشروعات طاقة الرياح

خلال الجولة
خلال الجولة
وفاء نور الدين

قام الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلالها واستخدام الجبل فى إقامة مشروعات طاقة الرياح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية فى إقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية داخل مشروعات طاقة الرياح التى يجرى العمل عليها، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

شملت الزيارة الميدانية تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية، والتى تتراوح ما بين 1800 متراً  و1280 متراً، حيث تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل 6 درجات، مروراً بالمساحات المنبسطة على ارتفاعات مختلفة حيث يصل متوسط سرعات الرياح فيها 15 متر/ ثانية وتعتبر نموذجية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتمت مناقشة المسارات والنقاط المقترحة للربط مع مزارع الرياح بالزعفرانة، وتحديد عدد من المواقع وبحث امكانية دمج محطات طاقة شمسية مع مشروعات طاقة الرياح لتعظيم العوائد وخفض التكاليف وحسن إدارة الموارد الطبيعية، وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع فى تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028.

جاءت الزيارة الميدانية والجولة التفقدية لمنطقة جبل الجلالة، فى إطار رؤية الدولة للإسراع فى عملية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم مساهمتها فى مزيج الطاقة، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وخاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل الأوضاع غير المستقرة فى المنطقة، والمستجدات الإقليمية الحالية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

