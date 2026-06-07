ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى 7 يونيو الجاري بلغت 3613 شهيدا و11072 جريحا.

وأوضح المركز أن هذه الأرقام تستند إلى المعطيات الموثقة التي تم جمعها من مختلف المناطق اللبنانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار واسعة.

وأشار البيان إلى أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل عملها الميداني لمواكبة التطورات وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مؤكدا متابعة تحديث الحصيلة تبعا للمعطيات التي ترد تباعا من المستشفيات والجهات المختصة.