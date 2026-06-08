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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة المرحلة الثانية بمشروع الواحات الخضراء.. محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد شركة طيران الخدمات البترولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، وفد شركة طيران الخدمات البترولية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "الواحات الخضراء" الجاري تنفيذه بمركز الخارجة، وذلك في إطار استكمال أعمال المرحلة الثانية للمشروع تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندسة عاليه علي مدير عام إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة، والدكتور إيهاب زغلول المدير التنفيذي للمشروع والوفد المرافق.

وثمنت المحافظ جهود الشراكة المثمرة مع الشركة من خلال دورها المجتمعي في دعم المشروعات التنموية الرامية إلى تمكين الشباب وتوفير مشروعات صغيرة كفرص عمل، كما بحثت خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية بالمشروع، والتي شملت تركيب منظومة الطاقة الشمسية وشبكات الري الحديث، موجهةً بسرعة استكمال الأعمال المتبقية ورفع معدلات التنفيذ، والتوسع في تطبيق التجربة بمختلف مراكز المحافظة، مع الانتهاء من كافة التجهيزات التشغيلية واللوجستية خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا لافتتاح المشروع وتسليم المساحات المخصصة للمستفيدين ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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