قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي
جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة
باحث اقتصادي: مناقشة أي تغييرات في سياسات الدعم يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل
فخري الفقي: يجب ربط قيمة الدعم بالمؤشرات السعرية للسلع بما يحافظ على القوة الشرائية
ضريبة إيجار الوحدات الإدارية في مصر .. من يتحملها ومتى تطبق؟
دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية
يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم
جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو
اللواء أسامة كبير: ضربة إيران لإسرائيل بالون اختبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ناسا وPrada تكشفان عن بدلة داخلية ذكية ومحدثة بنظام تبريد مائي خارق

ناسا
ناسا
احمد الشريف

أزاحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" (NASA) بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا" وشركة "Axiom Space" الستار عن تصميم عتادي وهندسي فريد لبدلة الفضاء الداخلية الذكية.

وأفاد تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التكنولوجي، بأن الابتكار الجديد يمثل "سترة التبريد والتهوية السائلة" (LCVG) المخصصة للارتداء تحت بدلة القمر الأساسية "AxEMU"، بهدف تأمين السلامة البيولوجية والحرارية لرواد الفضاء خلال مهمة "أرتميس 4" (Artemis IV) التاريخية لإعادة البشر إلى سطح القمر.

معمارية حياكة ثلاثية الأبعاد وخيوط تبريد لامتصاص الحرارة

تستهدف الشراكة الفريدة استغلال خبرات مهندسي دار "Prada" في هندسة الحياكة المتقدمة والتصميم العتادي فائق المرونة لإنهاء عيوب البدلات التقليدية.

وتعتمد البدلة المحدثة على دمج أنابيب دقيقة ومحاكة بعناية فائقة تتولى تدوير المياه الباردة لحظياً حول جسد رائد الفضاء لامتصاص السخونة الحيوية الزائدة وتنظيم الحرارة الخلوية، بنسبة دقة ميكانيكية وكفاءة تبريد تبلغ 100%، لمواجهة التقلبات المناخية القاسية على قطب القمر الجنوبي.

منظومة تبريد احتياطية وغسيل برمي لغاز ثاني أكسيد الكربون

تمنح البدلة المطورة رواد الفضاء معايير سلامة استباقية خارقة عبر تزويدها بنظام تبريد ثنائي ومستقل بالكامل.

وحرص مصممو "Axiوم" لعام 2026 على دمج دائرة تبريد احتياطية (Redundant Loop) تتفعل ذاتياً وفورياً في حال تعطل الدائرة الأساسية، بالتكامل مع مسار هوائي منفصل يضخ الأكسجين النقي مباشرة عبر وجه رائد الفضاء داخل الخوذة، لغسل وتنقية أنفاسه وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون نحو وحدات التصفية بشكل مستمر ودون انقطاع.

ثورة تصميمية وتأثيرات علمية تلهم قطاعات الابتكار بمصر

تفتح هذه القفزة التكنولوجية والبيولوجية المشتركة آفاقاً علمية وتسويقية ممتازة تثير شغف أوساط التصميم والهندسة الحيوية في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الهاردوير محلياً أن دخول قطاع الأزياء الراقية مجال هندسة الفضاء يؤكد أن الملابس المستقبلية باتت جزءاً لا يتجزأ من منصات دعم الحياة والتكنولوجيا الرقمية، مما يلهم الجامعات والمراكز البحثية المحلية لدمج علوم النسيج الذكي مع تقنيات الاستشعار الحراري والطبي.

يبرهن الكشف الرسمي عن البدلة السائلة لـ "ناسا" وبرادا على أن غزو الفضاء لعام 2026 بات يرتكز على المزج الإبداعي بين جماليات التصميم البشري وحلول البقاء الهندسية الأكثر تعقيداً.

 ومع الترتيب لإطلاق المهمة القمرية المأهولة، يستعد العالم لدخول عصر استكشافي جديد يثبت أن التكامل العتادي الفاخر والابتكار المستدام هما الحصن الدفاعي الأول لحماية البشرية وتأمين ريادتها في البيئات الأكثر قسوة عبر الكون.

ناسا NASA Axiom Space برادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

ترشيحاتنا

طاجن السمك بالصلصة

طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة

أورام الدماغ

أعراض شائعة لأورام الدماغ يجب الانتباه إليها

الترمومتر

تحذير من الترمومتر الزئبقي.. طريقة التخلص الآمن من الزئبق

بالصور

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد