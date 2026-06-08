ناسا وPrada تكشفان عن بدلة داخلية ذكية ومحدثة بنظام تبريد مائي خارق

أزاحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" (NASA) بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا" وشركة "Axiom Space" الستار عن تصميم عتادي وهندسي فريد لبدلة الفضاء الداخلية الذكية.

وأفاد تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التكنولوجي، بأن الابتكار الجديد يمثل "سترة التبريد والتهوية السائلة" (LCVG) المخصصة للارتداء تحت بدلة القمر الأساسية "AxEMU"، بهدف تأمين السلامة البيولوجية والحرارية لرواد الفضاء خلال مهمة "أرتميس 4" (Artemis IV) التاريخية لإعادة البشر إلى سطح القمر.

معمارية حياكة ثلاثية الأبعاد وخيوط تبريد لامتصاص الحرارة

تستهدف الشراكة الفريدة استغلال خبرات مهندسي دار "Prada" في هندسة الحياكة المتقدمة والتصميم العتادي فائق المرونة لإنهاء عيوب البدلات التقليدية.

وتعتمد البدلة المحدثة على دمج أنابيب دقيقة ومحاكة بعناية فائقة تتولى تدوير المياه الباردة لحظياً حول جسد رائد الفضاء لامتصاص السخونة الحيوية الزائدة وتنظيم الحرارة الخلوية، بنسبة دقة ميكانيكية وكفاءة تبريد تبلغ 100%، لمواجهة التقلبات المناخية القاسية على قطب القمر الجنوبي.

منظومة تبريد احتياطية وغسيل برمي لغاز ثاني أكسيد الكربون

تمنح البدلة المطورة رواد الفضاء معايير سلامة استباقية خارقة عبر تزويدها بنظام تبريد ثنائي ومستقل بالكامل.

وحرص مصممو "Axiوم" لعام 2026 على دمج دائرة تبريد احتياطية (Redundant Loop) تتفعل ذاتياً وفورياً في حال تعطل الدائرة الأساسية، بالتكامل مع مسار هوائي منفصل يضخ الأكسجين النقي مباشرة عبر وجه رائد الفضاء داخل الخوذة، لغسل وتنقية أنفاسه وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون نحو وحدات التصفية بشكل مستمر ودون انقطاع.

ثورة تصميمية وتأثيرات علمية تلهم قطاعات الابتكار بمصر

تفتح هذه القفزة التكنولوجية والبيولوجية المشتركة آفاقاً علمية وتسويقية ممتازة تثير شغف أوساط التصميم والهندسة الحيوية في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الهاردوير محلياً أن دخول قطاع الأزياء الراقية مجال هندسة الفضاء يؤكد أن الملابس المستقبلية باتت جزءاً لا يتجزأ من منصات دعم الحياة والتكنولوجيا الرقمية، مما يلهم الجامعات والمراكز البحثية المحلية لدمج علوم النسيج الذكي مع تقنيات الاستشعار الحراري والطبي.

يبرهن الكشف الرسمي عن البدلة السائلة لـ "ناسا" وبرادا على أن غزو الفضاء لعام 2026 بات يرتكز على المزج الإبداعي بين جماليات التصميم البشري وحلول البقاء الهندسية الأكثر تعقيداً.

ومع الترتيب لإطلاق المهمة القمرية المأهولة، يستعد العالم لدخول عصر استكشافي جديد يثبت أن التكامل العتادي الفاخر والابتكار المستدام هما الحصن الدفاعي الأول لحماية البشرية وتأمين ريادتها في البيئات الأكثر قسوة عبر الكون.