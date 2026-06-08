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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظة القاهرة: حملات توعية لمنع الاقتراب من حواف المناطق الجبلية بمحور عبد المجيد محمود

المقطم
المقطم
محمود محسن

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن محور عبد المجيد محمود يمتد بطول 6 كيلومترات بالقرب من منطقة المقطم، ويضم عددًا من المناطق الخدمية التي تخدم المواطنين.

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك حافة جبلية متدرجة تقع في محيط المحور، ما يمثل خطورة محتملة على المواطنين، نظرًا لإمكانية تعرضها لانهيارات صخرية أو جبلية قد تهدد سلامة المترددين على المنطقة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة نفذت حملات توعية وإجراءات ميدانية مكثفة، تضمنت التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من المناطق الجبلية الخطرة، إلى جانب الحصول على تعهدات بالالتزام بالتعليمات والإرشادات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ضمان سلامة المواطنين

وشدد المتحدث باسم المحافظة على استمرار المتابعة الدورية للمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات قد تعرضهم للخطر.

اللواء إبراهيم عوض محور عبد المجيد محمود المقطم المناطق الخدمية المواطنين

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