سكري الأطفال.. الأسباب الحقيقية وراء الإصابة وأبرز عوامل الخطر

يعتبر سكري الأطفال من النوع الأول أكثر أنواع السكري شيوعًا لدى الأطفال، ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، ما يؤدي إلى نقص أو توقف إنتاج الأنسولين.

أبرز أسباب وعوامل الخطر:

1. العوامل الوراثية يزداد خطر الإصابة إذا كان أحد الوالدين أو الأشقاء مصابًا بالسكري من النوع الأول، لكن المرض قد يظهر أيضًا لدى أطفال لا يوجد في عائلاتهم تاريخ مرضي.

2. اضطراب الجهاز المناعي في السكري من النوع الأول، يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين عن طريق الخطأ، ويعتقد أن ذلك نتيجة تفاعل بين عوامل وراثية وبيئية.

3. بعض العدوى الفيروسية تشير الدراسات إلى أن بعض الفيروسات قد تحفز الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى تلف خلايا البنكرياس لدى الأطفال المعرضين وراثيًا للإصابة.

4. عوامل بيئية لا يزال الباحثون يدرسون دور بعض العوامل البيئية في زيادة خطر الإصابة، لكن السبب الدقيق للمرض لم يُعرف بشكل كامل حتى الآن.

ماذا عن السكري من النوع الثاني؟

أصبح سكري الأطفال من النوع الثاني أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، ويرتبط غالبًا بـ:

السمنة وزيادة الوزن.

قلة النشاط البدني.

النظام الغذائي غير الصحي.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.



أعراض تستدعي الانتباه

العطش الشديد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

التعب والإرهاق المستمر.

زيادة الشعور بالجوع.

تشوش الرؤية أحيانًا.



إذا ظهرت هذه الأعراض على الطفل، فمن المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص المبكر وتجنب المضاعفات.