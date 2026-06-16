الخارجية السويسرية: الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيوقع الجمعة في منتجع بورجينستوك

كشفت وزارة الخارجية السويسرية أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيوقع الجمعة في منتجع بورجينستوك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منطقة بورغنشتوك بوسط سويسرا، في خطوة تُعد تتويجًا لمسار تفاوضي مكثف شهدته الأسابيع الأخيرة بين الجانبين.

التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران

ويأتي الإعلان السويسري بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين وأطراف دولية أكدت اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.