درع الـ Wi-Fi: كيف تحمي إشارتك من تقلبات الفصول؟

يتأثر اتصال الـ Wi-Fi وسرعة الإنترنت بشكل مباشر بتقلبات الطقس، فيمكن لكل من الأمطار الغزيرة، والرياح، أو الحرارة المرتفعة أن تقوم بالحاق الضرر بالكابلات الخارجية ومراكز البث الرئيسية.

للتغلب على هذه المشاكل وضمان عمل الراوتر بكفاءة عالية، إليك أبرز الطرق الذكية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

حرارة الراوتر

استخدم كابل إيثرنت

يحب الانتباه إلى أن تشغيل الراوتر طوال الليل، سواء خلال فصل الصيف أو الشتاء ، قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته، ما يؤثر بشكل واضح على سرعة الإنترنت ويؤدي إلى بطء التردد

كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال بالإنترنت مثل وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر المكتبي فلا يحتلف كابل إيثرنت كثيرًا عن الكابلات السابقة فهو يدعم ترددًا يصل إلى 2 جيجاهرتز مما يدعم سرعات بيانات أعلى.

تقنية النطاق المزدوج

تستخدم معظم أجهزة التوجيه الآن تقنية النطاق المزدوج، حيث تبث بترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. إذا كانت إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك تسمح بذلك، فقد تتمكن من إعطاء الأولوية لأحد الترددين أو الآخر لأجهزة معينة - سيوفر لك نطاق 5 جيجاهرتز اتصالاً أسرع بالإنترنت، على الرغم من أن نطاقه أقصر من 2.4 جيجاهرتز.

سرعة الروتر

تحديث جهاز التوجيه الخاص بك

تختلف أجهزة التوجيه بشكل كبير من حيث الوظائف والسعر. إذا كان لديك مناطق لايصلها ترددات سريعا من الروتر في منزلك، فربما تحتاجين إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة Wi-Fi.

كلمة مرور خاصة بك



ربما لا نحتاج إلى إخبارك بهذا، ولكنك تحتاج إلى كلمة مرور لشبكة Wi-Fi الخاصة بك لمنع إختراقها و تأكدي من استخدام تشفير AES، وهو الخيار الأمني ​​الأكثر أمانًا والأكثر ملاءمة للسرعة. أيضًا.

قطع اتصال الأجهزة غير المستخدمة

قد يكون من الصعب أن تجد العشرات من الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi في وقت واحد فيجب التأكد من أن الأجهزة التي تحتاج إلى الإنترنت فقط هي التي تحصل على الإنترنت.

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