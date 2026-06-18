ببطارية تدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات أذن لا سلكية في الأسواق



تُقدّم ون بلس تحديثاً جديداً لسلسلة سماعات نورد الصوتية الشهيرة مع سماعات نورد بادز 4 الجديدة، فهي تتضمن بعض الميزات المفيدة، مثل خاصية إلغاء الضوضاء القوية وعمر البطارية الطويل، مع الحفاظ على سعرها المعقول.



أعلنت الشركة رسميًا عن المواصفات الرئيسية قبل إطلاق سماعاتها في 25 يونيو.

أبرز ما يميزها هو خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) والتي تصل إلى 52 ديسيبل، والتي توفر عزلًا ممتازًا للضوضاء سواء كنت تتنقل أو تعمل أو تحاول التركيز.

تحتوي السماعات على محركات ديناميكية مطلية بالتيتانيوم بقطر 12 مم، تضمن صوتًا جهيرًا قويًا ونقيًا للموسيقى والأفلام والمكالمات.

تصميم سلسلة سماعات نورد

تتميز كل سماعة أذن بخفة وزنها الفائقة، حيث تزن 4.3 جرام فقط، وتصميمها المريح يضمن راحة تامة أثناء الاستخدام لفترات طويلة.

كما تدعم السماعات الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد ومؤثرات الصوت المكاني للألعاب، ما يُضفي على تجربة الاستماع مزيدًا من الواقعية، وستتوفر السماعات بلونين.

تصميم سلسلة سماعات نورد

يُعدّ عمر البطارية من أبرز مزايا الجهاز، فمع علبة الشحن، تصل مدة التشغيل إلى 54 ساعة.

وإذا كنت على عجلة من أمرك، فإن 10 دقائق من الشحن السريع تمنحك حوالي 11 ساعة من الاستخدام، وهو أمرٌ في غاية الأهمية للأيام المزدحمة.

بشكل عام، بفضل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة القوية، ومكبرات الصوت عالية الجودة، وخفة الوزن المريحة، وعمر البطارية الطويل.

ومع اقتراب موعد إطلاقها في 25 يونيو، سيكون من المثير للاهتمام معرفة أدائها الفعلي في الاستخدام اليومي.