علي عوف يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر تمتلك القدرة على تصنيع أي دواء على مستوى العالم إذا توافرت الإمكانات اللازمة، مشيرًا إلى أن صناعة الدواء المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج والتطور.

أدوية الأورام والأدوية البيولوجية والأنسولين

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن مصر تستعد خلال الفترة المقبلة للتوسع في تصنيع أدوية الأورام والأدوية البيولوجية والأنسولين، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم التوجه إلى التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صناعة الدواء العالمية تتركز بشكل كبير في عدد من الدول المتقدمة، من بينها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان، وهي الدول التي تُعرف بالدول المرجعية في مجال صناعة الدواء.

وأوضح أن دولًا كبرى مثل روسيا والصين تمتلك صناعات دوائية قوية، لكنها لا تُصنف ضمن الدول المرجعية في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف توطين صناعة الدواء خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تتمتع به مصر من استقرار وتوافر مقومات التصنيع يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال إنتاج الأدوية.

وأكد أن التوسع في توطين الصناعات الدوائية يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.