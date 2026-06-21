أبو العينين: يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.. وأحمد موسى بعد إحالة طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة: مفيش حد فوق القانون| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



حل الدولتين ضرورة.. أبو العينين: يجب ألا ننسى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن دول الخليج تعرضت إلى اعتداءات إيرانية غير مبررة لكنها تحلت بضبط النفس .



مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاخوان الإرهابيين التكفيريين في وقت ما كانوا يعتلون المنابر ويخطبون في الناس بفكرهم المسموم ولكن تم مواجهة ذلك.



أبو العينين: مصر أنشات 20 ألف كيلو طرق.. وتطوير هائل بالمواني

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الاتحاد الأوروبي وضع ميثاق جديد وضع خارطة طريق للتعامل بين دول الشمال والجنوب.



الغرفة التجارية: 48 مليار دولار حجم الصادرات ونستهدف 100 مليار دولار في 2030

أكد شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بـ الغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة تستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ليس بعيد المنال بالنسبة للصناعة المصرية في ظل الإمكانات المتاحة وخطط التوسع الحالية.



أحمد موسى: إسرائيل عايزة تخلص على ايران باللي فيها.. وتل أبيب من غير واشنطن مش موجودة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نائب الرئيس الأمريكي يترك نحو سويسرا لحضور المفاوضات مع ايران.

50 سنة إبداع وتألق.. أحمد موسى: محمد منير صوت مصر الحقيقي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المطرب محمد منير هو صوت مصر الحقيقي .



متحدث التعليم: أي محاولة للغش الإلكتروني في الثانوية العامة ستواجه بعقوبات صارمة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحًا أنه يتم تطبق لأول مرة نظام المجمعات الامتحانية؛ يهدف إلى تجميع أكبر عدد من اللجان داخل كل إدارة تعليمية في مجمع واحد.



الأرصاد: طقس حار في الأسبوع الأول من الصيف وتحذيرات لطلاب الثانوية العامة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا ستكون حول معدلاتها الطبيعية، دون أي ارتفاعات ملحوظة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية.



قد تستمر لعام.. طاقة الشيوخ: أسعار البترول سترتفع من جديد وتسجل 100 دولار للبرميل

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ،، أن انخفاض أسعار البترول جاء بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني واستخدام الاحتياطي.



الدراسات الدوائية: أزمة نقص الدواء مفتعلة وكل صنف له 12 بديلا بالأسواق

أكد الدكتور علي عبد الله أن صناعة الدواء تعد من الصناعات غير المرنة، نظرًا لما تتسم به من تعقيدات وتحديات متعددة، مشيرًا إلى أن المريض لا يملك حرية اختيار الدواء بشكل كامل، إذ إن قرار وصف العلاج يعتمد على الطبيب المعالج، بينما يتولى المصنع إنتاجه وتوفيره.



أحمد موسى بعد إحالة طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة: مفيش حد فوق القانون

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة أمنية سويدان للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي.