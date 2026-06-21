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فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين

فيلم 50 متر
فيلم 50 متر
محمد نبيل

فاز الفيلم الوثائقي “50 متر”، للمخرجة يمنى خطاب، بجائزة “أفضل فيلم طويل” في مسابقة الأفلام غير الروائية، ضمن الدورة التاسعة لمهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين، الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 يونيو.

وفي بيانها، أشادت لجنة تحكيم المهرجان بالفيلم، قائلةً: "نظرًا لاستخدامه الدقيق والحساس للغة الوثائقية ومفرداتها، وقدرة المخرجة على تحويل السينما إلى أداةٍ لطرح تساؤلاتٍ حول حياتها، تساؤلاتٍ تتجاوز الشاشة لتصل إلى المُشاهد، ولبنائه عالمًا حميمًا وشخصيات مُعقدة وإنسانية عميقة، وللرقة التي تعاملت بها مع ما يُقال وما يبقى ضمنيًا؛ تمنح لجنة التحكيم جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل لفيلم "50 متر"، من تأليف وإخراج يمنى خطاب".

وفي الفيلم- ذو الإنتاج المصري الدنماركي السعودي المشترك- تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول 50 مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، حيث تكافح يمنى- وهي مخرجة لأول مرة- لإنجاز فيلمها.

ومن خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية؛ تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها، ومشاركته أسئلتها الوجودية، ومن خلال إظهار ضعفها؛ تستطيع يمنى أخيرًا التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave، ثم ذهب بعدها في جولة سينمائية في عدة مهرجانات دولية، منها مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط، مهرجان وهران الدولي للسينما العربية الجزائر، مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي، مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم؛ فاز فيلم 50 متر بجائزة IDFA Spotlight في سوق ديربان السينمائي عام 2022، وشارك في ساحة مشاريع IDFA عام 2023، وفاز بالعديد من منح التطوير والإنتاج، مثل صندوق إنتاج البحر الأحمر، وصندوق معهد الفيلم الدنماركي، وصندوق تطوير ويكرز، و9 جوائز في منتدى تقديم المشاريع في مهرجان الجونة السينمائي الخامس.

يمنى خطاب المخرجة يمنى خطاب فيلم 50 متر

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