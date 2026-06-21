عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

بحضور الأمير علي بن الحسين و الأمراء والأميرات ، و السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وطاقم السفارة وأصحاب السعادة وطاقم الإتحاد الاردني ولاعبي المنتخب الوطني وبمشاركة آلاف الأردنيين من أبناء الجالية الأردنية والجالية العربية ، أحيا صوت الأردن الفنان عمر العبداللات حفلاً فنياً جماهيرياً على اهم المسارح العالمية في مدينة سان فرانسيسكو ، وجاء هذا الحفل دعماً ومؤازرةً من صوت الأردن الى نشامى المنتخب الوطني الأردني .

وشهد الحفل حضوراً استثنائياً ، حيث امتلأ المسرح عن آخره ، فيما اكتظت المنطقة المحيطة بالمسرح بالجمهور الأردني والعربي المحب للفنان عمر العبداللات ، والذي لم يتمكن من الدخول على الحفل بعد إعلان نفاد جميع التذاكر قبل أكثر من أسبوعين من موعد الحفل ، ووعد العبداللات جمهوره الحبيب ان يقيم حفل اخر في مدينة دالاس بتاريخ 26/6 قبل مباراة الاردن مع الارجنتين .

وردد الحضور أغاني العبداللات الوطنية والخاصة بالمنتخب الأردني عن ظهر قلب ، وسط تفاعل جماهيري منقطع النظير، في ليلة أردنية بامتياز جسدت روح الانتماء والوحدة والفخر بالوطن ، وعكست عمق الروابط بين أبناء الجالية الأردنية والجالية العربية، ورسخت صورة الأردن المشرقة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



