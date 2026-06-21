قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعبي منتخب ألمانيا: الروح الرياضية لديهم منعدمة
التدريب المصري التركي يثير اهتمام إسرائيل.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
كريمة عوض: تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد
سالم الدوسري: الخسارة أمام إسبانيا مؤلمة.. وسنقاتل لحسم التأهل بأيدينا
والتز: الولايات المتحدة تعتزم مراقبة إنفاق إيران لعائدات النفط
عقب الهزيمة من إسبانيا برباعية.. نجم السعودية: سنتعلم من الأخطاء
القط نيمبوس يتوقع فوز السنغال على النرويج في كأس العالم 2026
وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب
عرضوا حياة المواطنين الخطر.. القبض على 5 طلاب استعرضوا بدراجاتهم النارية في المنوفية
تغطية خاصة لـ"صدى البلد".. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لأمانة جامعة الدول العربية
رئيس الوزراء القطري: أمن مضيق هرمز مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره
نتنياهو: عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح للإيرانيين بالإطاحة بالنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب طويل.. أمينة تعود من جديد بأغنية أنا بنسى نفسي

أمينة
أمينة
تقى الجيزاوي

 تعود من جديد نجمة الغناء الشعبي أمينة باغنية جديدة بعنوان انا بنسي نفسي وهي اغنية عمرها الفني ٣٥ عاما حيث قام بغنائها قديما النجم اللبناني الكبير مايز البياع فاعادت امينه غنائها من جديد والاغنية من كلمات احمد شتا واحمد غريب وتوزيع اشرف البرنس وانتاج ابراهيم الشناوي واعتمدت امينة علي المقسوم في اللحن لتظهر الاغنية بهذا الشكل. 

وقامت امينة بتصويرها فيديو كليب بطريقة الذكاء الاصطناعي ، كما تعكف امينه علي العديد من الاغنيات خلال الفترة القادمة وستقوم بتصوير عدة اغنيات ايضا لتشهد الفترة المقبلة عودة قوية لامينة. 

أعمال امينة 
يذكر ان امينة شاركت ايضا في التمثيل في عدد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية المتميزة قبل ان تبتعد عن الساحة الفنية لفترة لتعيد حساباتها الفنية من جديد. 

أغاني أمينة

وفى مايو 2025، طرحت أمينة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم مايشغلوناش، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية مايشغلوناش لـ أمينة، من كلمات: محمود سوستة، ميلودي: زياد وائل، موسيقى: زيزو المايسترو، صولو: بندق. 

أمينة أعمال امينة انا بنسي نفسي أغاني أمينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

ترشيحاتنا

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

رحلة تعريفية لكبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة البلجيكية إلى القاهرة والإسكندرية

مهرجان الطبول فى وسط البلد

عروض مبهرة تجذب الجماهير إلى فعاليات المهرجان الدولي للطبول بوسط القاهرة

محافظ دمياط

74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

بالصور

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ"صدى البلد".. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لأمانة جامعة الدول العربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

المزيد