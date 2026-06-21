بعد غياب طويل.. أمينة تعود من جديد بأغنية أنا بنسى نفسي

تعود من جديد نجمة الغناء الشعبي أمينة باغنية جديدة بعنوان انا بنسي نفسي وهي اغنية عمرها الفني ٣٥ عاما حيث قام بغنائها قديما النجم اللبناني الكبير مايز البياع فاعادت امينه غنائها من جديد والاغنية من كلمات احمد شتا واحمد غريب وتوزيع اشرف البرنس وانتاج ابراهيم الشناوي واعتمدت امينة علي المقسوم في اللحن لتظهر الاغنية بهذا الشكل.

وقامت امينة بتصويرها فيديو كليب بطريقة الذكاء الاصطناعي ، كما تعكف امينه علي العديد من الاغنيات خلال الفترة القادمة وستقوم بتصوير عدة اغنيات ايضا لتشهد الفترة المقبلة عودة قوية لامينة.

أعمال امينة

يذكر ان امينة شاركت ايضا في التمثيل في عدد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية المتميزة قبل ان تبتعد عن الساحة الفنية لفترة لتعيد حساباتها الفنية من جديد.

أغاني أمينة

وفى مايو 2025، طرحت أمينة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم مايشغلوناش، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مايشغلوناش لـ أمينة، من كلمات: محمود سوستة، ميلودي: زياد وائل، موسيقى: زيزو المايسترو، صولو: بندق.