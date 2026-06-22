أخبار التوك شو| محلية النواب تكشف تعديلات قانون التصالح.. ومصطفى بكري: أخونة أجهزة الدولة عجَّلت بسقوط الجماعة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



تتضمَّن 8 إجراءات| محلية النواب تكشف تعديلات قانون التصالح

كشف محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل استعداد الحطوكة لإحالة التعديلات الجديدة على قانون التصالح لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديد في هذا الأمر.



تحذير لهذه الفئات: سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام

علقت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام، قائلة إن المستفيدون يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.



أحمد موسى: منتخب مصر قادر على الوصول للمربع الذهبي.. وصلاح ومرموش كلمة السر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن توقعاته لمشوار المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026، قائلا: «الـ 110 مليون مقتنعين بالمنتخب، وعندنا مرموش وصلاح، وحسام حسن عنده بصمة وروح قتالية وعايز يعمل حاجة لبلده، إيه اللي يمنعني إني أوصل للمربع الذهبي أو النهائي؟».



مصطفى بكري: أخونة أجهزة الدولة عجلت بسقوط الإخوان

أدلى الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بشهادة تاريخية هامة حول الأحداث التي رافقت فترة حكم جماعة الإخوان والدروس المستفادة من ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحا أن الثورة كانت استجابة شعبية حتمية لإنقاذ الهوية الوطنية المصرية واستعادة مؤسسات الدولة من محاولات الهيمنة والإقصاء.



وزارة المالية تطلق أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية في مصر.. التفاصيل مع رجب محروس

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية في مصر، قائلا إن المنظومة هي منظومة متكاملة، ولا تقتصر على الضريبة العقارية فقط، بل تشمل أيضًا ضريبة التصرفات العقارية.



مصر أمام نيوزيلندا في المونديال خلال ساعات.. فكيف استعد حسام حسن؟

قال محمد مهدي، موفد قناة القاهرة الإخبارية من فانكوفر، إن المنتخب المصري لكرة القدم أنهى مرانه الختامي أمس استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، وسط حالة كبيرة من التفاؤل والثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني.



متحدث التعليم: 12 مدرسة دولية فقط من أصل 600 شهدت مخالفات في النتائج

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن أزمة نتائج مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية تنقسم إلى جزئين، موضحًا أن امتحانات سنوات النقل يتم إعدادها وتصحيحها بالكامل داخل المدارس الدولية نفسها، باستثناء الشهادة الإعدادية التي تتولى الوزارة وضع امتحاناتها.



كنا بنضحك وفجأة حصلت الكارثة.. شاهدة عيان تروي تفاصيل حادث بائعة الشاي

كشفت كنزي، صديقة ضحية حادث بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث المأساوي، مؤكدة أنها كانت شاهدة على الواقعة وأن السيارة المتسببة كانت تسير بسرعة كبيرة للغاية.



أحمد موسى: لن نسمح بالإساءة لأحمد أبو الغيط

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل موقفه من صحفية سورية حاولت الإساءة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤكدًا أنه تدخل للرد عليها بشكل مباشر وعدم السماح بتوجيه أي إساءة له خلال أحد الفعاليات التي أُقيمت في السعودية خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



أحمد موسى عن مواجهة المنتخب أمام نيوزيلندا: مش مهم مين يسجل ولكن الأهم المنتخب يفوز

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مباراة منتخب الفراعنة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم أمام نيوزيلندا بدور المجموعات في كأس العالم 2026.