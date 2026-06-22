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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: محاضرة حسام حسن بين الشوطين وراء أداء مصر البطولي أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن منتخب مصر عانى في بداية مواجهته أمام نيوزيلندا من حالة من التوتر والاندفاع الزائد، وهو ما أثر على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول.

قال أضا، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»: «في بداية المباراة اتخطفنا، واللاعبون كانوا داخلين اللقاء بشحن وحماس زائدين، وده انعكس على طريقة لعبهم، لأن الكرة لم تكن مستقرة في أقدامهم بالشكل المطلوب».

أضاف «منتخب نيوزيلندا نجح في فرض أسلوبه خلال فترات من الشوط الأول، وأجبر لاعبي منتخب مصر على الدخول في التحامات بدنية كثيرة والاعتماد على الكرات العالية، وهو ما أبعد الفريق عن أسلوبه المعتاد».

أشار أضا إلى أن نقطة التحول الحقيقية جاءت خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن كان له دور كبير في تغيير شكل المنتخب الوطني داخل الملعب.

تابع «أتوقع أن حسام حسن ألقى محاضرة استثنائية بين الشوطين، تحدث فيها عن الروح القتالية والعزيمة، إلى جانب إجراء بعض التعديلات الفنية التي منحت اللاعبين أفضلية واضحة في الشوط الثاني».

واصل حديثه «الفرق كان واضحًا جدًا بعد العودة من غرفة الملابس، منتخب مصر ظهر بصورة مختلفة تمامًا، واللاعبون قدموا أداءً رجوليًا وقتاليًا، وكأننا أمام فريق آخر يملك ثقة أكبر وإصرارًا على تحقيق النتيجة».

استكمل «بصراحة، نفسي أعرف ماذا قال حسام حسن للاعبين بين الشوطين، لأن رد الفعل داخل الملعب كان مذهلًا، والأداء في الشوط الثاني يعكس شخصية قوية وإيمانًا كبيرًا بالقدرة على الفوز».

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية صدارة المجموعة، قائلًا: «الأمر الإيجابي أن منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط متفوقًا على بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، فالمواجهة المقبلة أمام إيران تحتاج إلى الفوز ولن نقبل بغيره، خاصة أن الجماهير اعتادت من منتخب مصر على اللعب دائمًا من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث».

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