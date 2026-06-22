إبراهيم سعيد يحتفل بفوز الفراعنة: مصطفى شوبير صنع الفارق ورجالة مصر أبطال

حرص إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تهنئة الفراعنة عقب الفوز التاريخي الذي تحقق على حساب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على "فيسبوك": "مبروك لمصر الفوز على نيوزيلندا، نجم اللقاء وأحد أسباب الفوز تألق مصطفى شوبير، لاعيبة رجالة يستحقوا الفوز، عاش رجالة مصر، ومبروك للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن".

وجاءت إشادة إبراهيم سعيد بعدما حقق منتخب مصر انتصارًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.