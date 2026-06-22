قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحف الإيطالية تبرز الفوز التاريخي للفراعنة على نيوزيلندا: مصر تحلم الآن .. وصلاح الخارق يصنع الفارق

المنتخب المصرى
المنتخب المصرى
أ ش أ

سلطت الصحف الإيطالية ، الضوء على فوز منتخب مصر التاريخي ضد نيوزيلندا، اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، نسخة 2026.

وكتبت صحيفة "لاستامبا " الإيطالية الشهيرة - تحت عنوان " مصر تحلم الآن.. صلاح الخارق يصنع الفارق في سن الرابعة والثلاثين"- " أن صلاح وزملاءه امتلكوا في الشوط الثاني القوة لقلب الوضع لصالحهم والفوز بالمباراة مع 13 تسديدة على المرمى الذي دافع عنه كروكومب ، محققين النجاح الذي رفعهم إلى صدارة المجموعة، متقدمين على بلجيكا وإيران اللتين تعادلتا سابقا، مما مهد الطريق للفراعنة".

وأضافت "أن الأمر احتاج إلى خبرة ومهارة محمد صلاح نجم ليفربول السابق البالغ من العمر 34 عاما الذي كان حاسما، ومع هدفه الـ68 مع منتخب بلاده، أصبح أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، بل يكاد يكون رمزا من رموز اللعبة".

وأشارت الصحيفة إلى تألق العديد من اللاعبين لا سيما صلاح، هو العامل الحاسم ، كما قدم زيكو أداء مميزا أيضا، حيث سجل هدف التعادل المؤقت برأسية، وصنع هدفا حاسما لصلاح.

ورأت الصحيفة أنها بطولة كأس عالم حافلة بالأحداث التاريخية حيث حققت مصر فوزها التاريخي الأول ، وحصدت كوراساو والرأس الأخضر أولى نقاطهما التاريخية، بل وتفوقت الأخيرة على إسبانيا وأوروجواي.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية الرسمية "راي" - تحت عنوان "منتخب مصر يعود من تأخره ليضمن مكانة في دور الـ32" - "إن الفراعنة قلبوا النتيجة في غضون عشر دقائق أمام نيوزيلندا بعد أن كانوا متأخرين بهدف بالشوط الأول ، ليرفعوا رصيدهم إلى أربع نقاط في المجموعة السابعة".

وتصدر صحيفة "إل ماسيجيرو" اليومية عنوان "مصر قلبت تأخرها إلى فوز ساحق على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم"، حيث قالت الصحيفة إن نيوزيلندا تقدمت في الدقيقة 15 عن طريق سيرفمان، وتعادلت مصر في الدقيقة 58 عن طريق زيكو، وضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 68، وسجل تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82.

بدورها، عنونت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية الشهيرة "نيوزيلندا كانت تحلم، لكن صلاح قلبها رأسا على عقب: أول فوز لمصر بكأس العالم".

ولفتت الصحيفة الرياضية إلى أن المنتخب النيوزيلندي تقدم في الشوط الأول وقدم أداء رائعا قبل أن ينهار تحت ضغط متزايد من خصمه، مشيرة إلى أن صلاح قاد عودة مصر بتسجيله هدفه ال68 مع منتخب بلاده ويفصله هدف واحد فقط عن رقم مدربه حسام حسن القياسي، وصنع هدفا من ركلة ركنية نفذها تريزيجيه ليجعل النتيجة 3-1 ، بينما كان زيكو حاسما، حيث سجل هدف التعادل برأسية وصنع هدفا لصلاح.

ووصفت الصحيفة الشوط الثاني بأنه كان مثل العاصفة للمنتخب المصري الذي بدأ بشكل أفضل بكثير، مع سرعة ورغبة أكبر في الفوز بالمباراة واضطرت نيوزيلندا للدفاع على حافة منطقة جزائها مع حصار متواصل على مرماها ، وحاولت إبطاء وتيرة اللعب لتجنب هجمة مرتدة أخرى، لكن صلاح عاقبها، حيث استغل تمريرة بالكعب من زيكو، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى في شباك كروكومب.

وأضافت أن الفراعنة لم يكتفوا مدفوعين بحماس جماهيرهم، بالتركيز على الدفاع فحسب، بل سعوا جاهدين لحسم المباراة، ونجحوا في ذلك بفضل تغييرات حسن الهجومية، التي أشركت تريزيجيه الذي سجل الهدف الثالث من ركلة ركنية نفذها صلاح، لينفجر المصريون فرحا في المدرجات.

ونوهت بأن المنتخب المصري احتفل بأول فوز له في كأس العالم بعد مباراة تجاوزت الدقيقة المئة، وبات صلاح على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي للأهداف في تاريخ المنتخب ليتصدر المنتخب المصري الآن مجموعته.

من جانبها، أبرزت صحيفة "توتو سبورت" الرياضية "صلاح يقود منتخب مصر إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا ويتصدر المجموعة السابعة".

ورأت الصحيفة أن المنتخب النيوزيلندي في مباراته على الدفاع المحكم والهجمات السريعة، حيث افتتح التسجيل ، وغير المنتخب الوطني بقيادة المدرب حسام حسن في الشوط الثاني إيقاعه من خلال رفع تركيزه وضغط على خصومه في منطقة جزائهم.

وبهذه النتيجة، اقتربت مصر من التأهل لدور ال32، حيث يكفيها تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة أمام إيران، ، بينما لا تزال نيوزيلندا عالقة بنقطة واحدة في الترتيب.

منتخب مصر الصحف الإيطالية لاستامبا محمد صلاح مصر الصحيفة الرياضية كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: نرحب بأي مساع لإنهاء الحرب على بلادنا

الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي

مستشار وزير التعليم العالي: هدف المسابقات الطلابية توجيه طاقات الشباب لمسارات إبداعية تخدم المجتمع

إيران

محادثات فنية بين طهران وواشنطن تنعقد اليوم بسويسرا

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد