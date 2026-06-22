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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1025 طالبة بجامعة قناة السويس يختتمن دورتَي التربية الوطنية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس ، ختام دورتَي التربية الوطنية للطالبات، حيث أدت 1025 طالبة اختبارات نهاية الدورتين، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة قناة السويس وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبمتابعة إدارة التربية العسكرية.

وأُقيمت الدورتان تحت إشراف العقيد نادر عبد الحافظ، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الذي تولى الإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي بما يحقق أهدافه الوطنية والتوعوية.

وعُقدت الدورتان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن دورات التربية العسكرية والوطنية تُعد إحدى الركائز الأساسية في إعداد الطالب الجامعي، لما تسهم به في تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وبناء شخصية واعية قادرة على إدراك طبيعة التحديات الراهنة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تمثل نموذجًا وطنيًا مشرفًا لا يقتصر دورها على حماية حدود الدولة، بل يمتد ليشمل الإسهام الفعّال في مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، أن الدورتين شهدتا مشاركة 1025 طالبة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي تضمن مجموعة من التدريبات العملية والأنشطة البدنية، إلى جانب عدد من المحاضرات التوعوية التي تناولت قضايا وطنية وأمنية معاصرة، وأسهمت في تنمية الوعي الوطني لدى الطالبات وتعزيز قدراتهن على فهم التحديات المختلفة التي تواجه الدولة.

وفي كلمته، أكد العقيد نادر عبد الحافظ أن دورتَي التربية الوطنية تمثلان منصة مهمة لترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطالبات، وتعزيز وعيهن بالقضايا الوطنية، ولترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز إدراكهن للأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى حرص إدارة التربية العسكرية على تقديم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته.

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