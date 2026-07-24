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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحامين تطرح مزايدة لاستغلال وتشغيل نادي وفندق بجنوب سيناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن طرح مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة (فني، مالي)، لحق استغلال وتشغيل بطريق الانتفاع لنادي وفندق الطور بجنوب سيناء، لمدة 4 سنوات، عبارة عن ثلاثة عشر غرفة فندقية كامل التشطيب والتجهيزات، حسب ما هو مبين في كراسة الشروط والمواصفات. 

اولا:  بيع كراسة الشروط: تباع كراسة الشروط والمواصفات بإدارة المشروعات، وابكائن مقرها بالنقابة العامة للمحامين 49 أ ش رمسيس- القاهرة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/8/2026، من الساعة 10 صباحا، وحتى 2 ظهرا، وحتى الخميس الموافق 6/8/2026، مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه فقط. 

مكان السداد:  إدارة التحصيل بالنادي النهري للمحامين بالمعادي. 

طريقة السداد:  بالفيزا. 

ثانيا:  التأمين الابتدائي:  يرفق بالمظروف الفني تأمين دخول المزايدة مبلغ وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير، نقدا أو بشيك مقبول الدفع. 

ثالثا:  موعد تقدم العطاءات:  تقديم العطاءات المظروف المالي والفني، يوم الاتنين الموافق 10/8/2026، على ان يحتوي العرض الفني على أصل إيصال سداد التأمين المؤقت وقائمة الاسعار للاصناف وسابقة الأعمال مع تقديم (سجل تجاري حديث ـ بطاقة الرقم القومي)، والالتزام بكافة بنود كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة. 

رابعا: جلسة فتح المظاريف:  تعقد جلسة فتح المظاريف يوم السبت الموافق 15/8/2026، الساعة 12 ظهرا، بمقر النقابة العامة 49 أ ش رمسيس. 

خامسا الترسية: قرار الترسية يصدر من النقابة العامة، ولها الحق في إلغاء المزايدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة.

النقابة العامة للمحامين مزايدة علنية فني مالي غرفة فندقية كامل التشطيب

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