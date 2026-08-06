زيلينسكي: الجيش الأوكراني يستهدف مصفاتين للنفط فى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني استهدف مصفاتين للنفط في روسيا.

وكتب زيلينسكي، في منشور عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن العقوبات بعيدة المدى المفروضة على روسيا أسهمت مجددًا في تقليص إيراداتها النفطية التي تستخدمها في تمويل الحرب والعمليات العسكرية ضد أوكرانيا.

وأضاف أن قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت منشآت روسية تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن خط الجبهة، مشيرًا إلى إصابة مصفاة «باشنفت - نوفويل» في جمهورية باشكورتوستان، إضافة إلى مصفاة «سلافنفت - يانوس» في مقاطعة ياروسلافل، التي تقع على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقال إن أوكرانيا حققت أيضًا "نتائج ناجحة" في البحر الأسود، مضيفًا أن الهجمات استهدفت زورقي دورية عسكريين وسفنًا تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل".

واختتم زيلينسكي بالقول إنه يشكر أفراد قوات الدفاع الأوكرانية على مواصلة توسيع قدراتها في تنفيذ الضربات بعيدة المدى، معتبرًا أن ذلك يزيد من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي، وأضاف: "يجب على روسيا أن تختار السلام".

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم مقاطعة أوديسا، مقتل بحار وإصابة آخرين في استهداف روسي لسفينة شحن تجارية في البحر الأسود.

وكانت السلطات الأوكرانية، أكدت مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين فى قصف روسي ليلا واسع النطاق على مدينة كييف ومحيطها.