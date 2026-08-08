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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القليوبية وشعبة المعادن تتفقان على لجنة مشتركة لتطوير المسابك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

اتفقت محافظة القليوبية وشعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، بهدف تسريع خطط تطوير قطاع المسبوكات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ومتابعة تنفيذ مشروعات تحديث المسابك بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور المهندس حسام الدين أحمد عبدالفتاح، محافظ القليوبية، مع الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، لبحث سبل تطوير القطاع وتعزيز التعاون بين المحافظة وغرفة الصناعات المعدنية والجهات التنفيذية.

دعم الصناعة وحل مشكلات المستثمرين

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع غرف الصناعات المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح أن دعم الصناعة وحل مشكلات المستثمرين يأتيان على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى العمل على دمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي من خلال توفير بيئة أعمال مناسبة، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية.

وأضاف أن اللجنة المشتركة ستتولى متابعة احتياجات قطاع المسبوكات، والإسراع في حل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

واستمع المحافظ إلى مطالب شعبة مسبوكات المعادن، وفي مقدمتها توفير أراضٍ للتوسعات الصناعية، مؤكدًا دراسة مختلف المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق مستهدفات التنمية الصناعية ويخدم المستثمرين.

تطوير صناعة المسبوكات

من جانبه، أكد الدكتور المهندس عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، أن اللجنة المشتركة تمثل خطوة مهمة لدعم صناعة المسبوكات، موضحًا أنها ستتولى التنسيق بين المحافظة وغرفة الصناعات المعدنية والجهات التنفيذية المختلفة، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير القطاع وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف أن اللجنة تستهدف تحقيق سرعة الإنجاز والتكامل بين مختلف الجهات، بما يعزز تنافسية صناعة المسبوكات باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن صناعة المسبوكات تعد من الصناعات الأساسية المغذية لعشرات القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والسيارات والآلات والمعدات، مؤكدًا استمرار الشعبة في العمل مع الجهات الحكومية والتنفيذية لتقديم حلول عملية تدعم تطوير القطاع، وتحسن بيئة الاستثمار، وتزيد قدرة المصانع على التوسع والإنتاج والتصدير.

أفران حديثة وخفض الانبعاثات

واستعرض رئيس الشعبة ملامح مشروع قومي لتطوير وتحديث مسابك محافظة القليوبية، يستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال التحول إلى تكنولوجيا إنتاج صديقة للبيئة، وزيادة القدرة التنافسية للمسابك وتقنين أوضاعها.

وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير المسابك القائمة، خاصة في مناطق التمركز الصناعي مثل العكرشة، من خلال استبدال أفران الدست التقليدية بأفران الحث الكهربائي الحديثة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90%، إلى جانب تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تسهيل إجراءات استخراج التصاريح البيئية، والإسراع في تركيب العدادات الكهربائية والمحولات اللازمة لتشغيل الأفران الحديثة، فضلًا عن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الوطنية لتوفير برامج تمويل ميسرة تساعد أصحاب المسابك على تنفيذ خطط التطوير.

مجمع صناعي متكامل

وشدد رئيس شعبة مسبوكات المعادن على أهمية توفير أراضٍ لإقامة مجمع صناعي متكامل لصناعة المسبوكات بمحافظة القليوبية، يضم مصانع تعمل بأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأوضح أن إقامة المجمع ستسهم في نقل المنشآت إلى بيئة صناعية مخططة، ورفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز توطين الصناعات المغذية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة.

المسبوكات القليوبية قطاع المسبوكات

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