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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوفون يكشف ما قاله لـ رونالدو بعد هدفه التاريخي في مرمى يوفنتوس

بوفون وكريستيانو رونالدو
بوفون وكريستيانو رونالدو
سارة عبد الله

كشف الإيطالي جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة المرمى، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، عقب الهدف التاريخي الذي سجله الأخير في شباك يوفنتوس خلال بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وجاء هدف رونالدو الشهير خلال مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو، بعدما ارتقى النجم البرتغالي بطريقة استثنائية وسدد الكرة بضربة مقصية رائعة سكنت شباك بوفون.

وتحدث بوفون عن الهدف خلال حوار مع مواطنه لوكا توني، موضحًا أنه كان من الصعب للغاية توقع محاولة رونالدو تنفيذ تلك الضربة، خاصة في ظل صعوبتها الكبيرة.

وقال بوفون عن الهدف: «كانت هذه المرة الوحيدة في مسيرتي كلها التي وضعت فيها في موقف لم أستطع أن أفعل فيه أي شيء. مستحيل أن أتوقع أنه سيحاول تنفيذ مقصية بهذه الصعوبة».

وأضاف أسطورة يوفنتوس: «بالنسبة لي، صعوبتها 1000 من 100. لا يستطيع تنفيذها إلا رياضي استثنائي».

بوفون: لم أشعر بالغضب

وأكد بوفون أن الهدف كان من النوع الذي يصعب على حارس المرمى التعامل معه، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالغضب بعد رؤية الكرة تهز شباكه، بل اكتفى بالتصفيق للنجم البرتغالي تقديرًا لما قدمه.

وقال: «كل ما استطعت فعله هو التصفيق له».

ولم تتوقف القصة عند الهدف، حيث كشف بوفون عن الحوار الذي دار بينه وبين رونالدو عقب المباراة، بعدما توجه إليه وسأله عن عمره.

ووفقًا لرواية بوفون، رد رونالدو قائلًا: «صار عمري 34 سنة. مو سيئ، صح؟»، في إشارة إلى ثقته الكبيرة في قدراته رغم تقدمه في العمر.

هدف لا يُنسى في دوري أبطال أوروبا

وظل هدف رونالدو في شباك بوفون واحدًا من أشهر الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما جاء بطريقة استثنائية وأمام أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وحظي الهدف بإشادة واسعة من جماهير كرة القدم حول العالم، كما نال رونالدو تحية جماهير يوفنتوس في ملعب المباراة، في مشهد عكس حجم الإعجاب بالهدف وقدرة النجم البرتغالي على تقديم لحظات استثنائية في أكبر المحافل الأوروبية.

جيانلويجي بوفون كريستيانو رونالدو بطولة دوري أبطال أوروبا

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