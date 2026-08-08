البنتاجون: إلغاء تصريح المعلومات السرية لوزير أمريكي سابق بسبب تسريبات

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، إلغاء تصريح الوصول إلى المعلومات السرية الخاص بوزير القوات الجوية السابق فرانك كيندال، ومنعه من شغل أي "منصب حساس" ،وذلك لتسريبه معلومات سرية عن قدرات الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان".

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل ـ في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) ـ إن "هذا الإجراء يأتي عقب كشفه غير المصرح به لمعلومات سرية تتعلق بقدرات طائرة (إير فورس ون) لإحدى وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "حماية المعلومات السرية واجب لا يقبل المساومة وأن من ينتهك هذه الثقة يفقد حقه في الاطلاع على المعلومات السرية وأي منصب يتطلب ذلك".

من جهته، قال كيندال لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، الليلة الماضية، إنه "في حيرة تامة" من هذا القرار، مؤكدًا أنه كان دائمًا حريصًا للغاية على عدم الإدلاء بأي معلومات سرية، وتابع قائلًا "لم يذكر أحد شيئًا لي بشأن ما يُزعم أنني كشفت عنه، ولا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن يكون".

وجاء هذا القرار في أعقاب تقارير صدرت الشهر الماضي، بما في ذلك تقارير نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، حول مخاوف أمنية بشأن طائرة "إير فورس وان" الجديدة التي أهدتها قطر للرئيس دونالد ترامب، ومن بينها أنها تفتقر إلى القدرات المتطورة المضادة للصواريخ التي كانت تتمتع بها الطائرة الرئاسية السابقة.