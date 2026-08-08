قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون: إلغاء تصريح المعلومات السرية لوزير أمريكي سابق بسبب تسريبات

وزير القوات الجوية السابق فرانك كيندال
وزير القوات الجوية السابق فرانك كيندال
أ ش أ

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، إلغاء تصريح الوصول إلى المعلومات السرية الخاص بوزير القوات الجوية السابق فرانك كيندال، ومنعه من شغل أي "منصب حساس" ،وذلك لتسريبه معلومات سرية عن قدرات الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان".

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل ـ في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) ـ إن "هذا الإجراء يأتي عقب كشفه غير المصرح به لمعلومات سرية تتعلق بقدرات طائرة (إير فورس ون) لإحدى وسائل الإعلام"، مضيفًا أن "حماية المعلومات السرية واجب لا يقبل المساومة وأن من ينتهك هذه الثقة يفقد حقه في الاطلاع على المعلومات السرية وأي منصب يتطلب ذلك".

من جهته، قال كيندال لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، الليلة الماضية، إنه "في حيرة تامة" من هذا القرار، مؤكدًا أنه كان دائمًا حريصًا للغاية على عدم الإدلاء بأي معلومات سرية، وتابع قائلًا "لم يذكر أحد شيئًا لي بشأن ما يُزعم أنني كشفت عنه، ولا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن يكون".

وجاء هذا القرار في أعقاب تقارير صدرت الشهر الماضي، بما في ذلك تقارير نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، حول مخاوف أمنية بشأن طائرة "إير فورس وان" الجديدة التي أهدتها قطر للرئيس دونالد ترامب، ومن بينها أنها تفتقر إلى القدرات المتطورة المضادة للصواريخ التي كانت تتمتع بها الطائرة الرئاسية السابقة.

وزارة الحرب الأمريكية المعلومات السرية وزير القوات الجوية السابق فرانك كيندال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

محمد صلاح

«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

ترشيحاتنا

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

مشروع

22 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع سكني جديد بالقاهرة الجديدة

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد