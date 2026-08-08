برلماني: منتدى الأعمال المصري–التشادي بوابة للشراكات الاقتصادية في أفريقيا

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركته في منتدى الأعمال المصري–التشادي، الذي عقد بالعاصمة التشادية أنجامينا على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين، تعكس أهمية الدور البرلماني في دعم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المنتدى الذي شارك فيه وزراء الخارجية، النقل، الصحة والسكان، التعليم العالي، والطيران المدني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، يمثل منصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتشاد.

وقال التلواني: منتدى الأعمال المصري–التشادي يمثل خطوة مهمة نحو تحويل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى شراكات اقتصادية ومشروعات استثمارية حقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زيادة التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات مشتركة من شأنهما تحقيق مصالح متبادلة ودعم جهود التنمية في البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية.

وتابع النائب إسلام التلواني: التحرك المصري في القارة الأفريقية لم يعد يقتصر على التعاون السياسي، وإنما يمتد بصورة متزايدة إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة، موضحًا أن تشاد تمثل دولة محورية في منطقة وسط أفريقيا والساحل، وأن تعزيز التعاون معها يفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم التكامل الاقتصادي داخل القارة.

ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ألى أن تعزيز الوجود المصري في أفريقيا يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، لاسيما وأن مشروعات الربط والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الاستثمار والتبادل التجاري، تمثل أدوات رئيسية لترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس.

وأكد التلواني، أن منتدى الأعمال المصري–التشادي يبعث برسالة واضحة بشأن حرص مصر على بناء علاقات أفريقية قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة والتنمية، بما يعزز مكانتها ودورها المحوري داخل القارة.