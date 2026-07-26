وزارة الصحة في تشاد تؤكد وجود حالات إصابة بالكوليرا في أنجامينا

أعلنت وزارة الصحة العامة والوقاية في تشاد، في تقرير لها، عن وجود حالات إصابة بالكوليرا في العاصمة أنجامينا، وذلك بعد إجراء تحاليل مخبرية لعينات مأخوذة من عدة مرافق صحية.

وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم، الأحد، أنه وفقا للتقرير، بدأ تفشي المرض في 13 يونيو 2026، في منطقة كارال بمحافظة هاجر لاميس، حيث سجلت 167 حالة.

وبفضل الاستجابة التي نفذتها الوزارة بدعم من شركائها، تم وقف انتقال المرض في هذه المنطقة إلا أن تعزيز الترصد الوبائي على المستوى الوطني أدى مؤخرا إلى اكتشاف حالات التهاب معوي في مرافق أنجامينا الصحية، وأكدت التحاليل المخبرية أن هذه الحالات هي بالفعل كوليرا؛ مما استدعى تقديم العلاج الفوري للمرضى.

وذكّرت وزارة الصحة العامة المواطنين بأن الكوليرا مرض بكتيري شديد العدوى، ينتقل بشكل أساسي عن طريق الماء أو الطعام الملوث، وكذلك عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة أو جثة شخص متوفى بالمرض، وتشمل أعراضه الرئيسية الإسهال المائي، والقيء وتشنجات العضلات والجفاف الشديد والتي قد تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم تعالج.

وفي ضوء هذا الوضع، تحث السلطات الصحية جميع مديري المرافق الصحية على تعزيز المراقبة الوبائية، وتكثيف حملات التوعية العامة بشأن إجراءات النظافة، والتطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وحثت الوزارة المواطنين على الالتزام التام بقواعد النظافة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وشرب مياه شرب نظيفة، وتناول طعام مطبوخ جيدا وحماية الطعام من الذباب، واستخدام مراحيض نظيفة، وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، ويجب على أي شخص يعاني من الإسهال أو القيء التوجه فورا إلى أقرب مرفق صحي.

ومن خلال هذا التعميم، دعت وزارة الصحة العامة والوقاية جميع السكان إلى توخي الحذر للحد من انتشار الوباء وحماية الصحة العامة.