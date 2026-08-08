الراشدة بالوادي الجديد تتأهل للزيارات الميدانية بجائزة التميز الحكومي

تأهلت قرية الراشدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، إلى مرحلة الزيارات الميدانية ضمن أفضل 10 وحدات محلية على مستوى الجمهورية، وذلك في فئة "المؤسسة الحكومية المتميزة – الوحدات المحلية" بالدورة الخامسة لـجائزة مصر للتميز الحكومي 2026، بعد منافسة بين 120 وحدة محلية مرشحة من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا التأهل في إطار جهود الدولة لتعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري، حيث تُعد جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وفق معايير تستند إلى الحوكمة والكفاءة والاستدامة ورضا المواطنين.

ومن المقرر أن تخضع الجهات المتأهلة لمرحلة الزيارات الميدانية بواسطة لجان التقييم المختصة، للوقوف على مدى تطبيق معايير التميز داخل الوحدات المحلية، وقياس كفاءة الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الابتكار في تقديم الخدمات، ومدى الالتزام بمعايير التطوير والتحسين المستمر.

ويعكس تأهل قرية الراشدة هذا المستوى المتقدم الذي حققته الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات، بما يعزز فرصها في المنافسة على المراكز الأولى بالجائزة، ويؤكد نجاح جهود المحافظة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الوحدات المحلية على تطوير الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أحدث معايير الإدارة الحكومية.