رئيس كفر الزيات: إصلاح 40 كشافًا وتركيب 9 أخري ولمبات إنارة عامة

نفذت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة كشافات الإنارة العامة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24ساعة.

توجيهات محافظ الغربية



وأشرف على الحملة ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 40 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ الغربية ، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.