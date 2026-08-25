استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استجابة الأحياء والمراكز والمدن للشكاوى التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ففي حي بولاق الدكرور، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من مدخل محطة كوبري فيصل، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ومزلقان ناهيا ومنطقة ومزلقان همفرس، وإزالة جميع التعديات والإشغالات، فضلًا عن رفع مخلفات القمامة بمنطقة تقسيم عمرو بن العاص بشارع الملكة.

وفي حي الهرم، تم إيقاف أعمال بناء مخالفة ومصادرة ونش بعمارة رقم (400) بمنطقة (ح) بقطاع هضبة الأهرام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع مخلفات القمامة من محيط مدرسة الشهيد عبدالله أبو زايد الابتدائية بشارع أبو الهول.

كما قام حي العمرانية برفع مخلفات القمامة من نفق الطريق الدائري الرابط بين العمرانية والمنيب، بالإضافة إلى رفع المخلفات بالشوارع الرئيسية داخل القطاع، وترعة الزمر، وأسفل الطريق الدائري، ونقطة تجمع أرض أبو عبيدة خلف الوحدة الصحية.

وفي مركز ومدينة الحوامدية، تم رفع تراكمات القمامة من محيط مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة بالمنشآت التعليمية.

وفي مركز ومدينة البدرشين، جرى تركيب عمود إنارة جديد بدلًا من العمود المتهالك والآيل للسقوط بجوار الإدارة الصحية والتأمين الصحي والجمعية الزراعية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما واصل مركز ومدينة أوسيم أعمال تحسين منظومة الإنارة، حيث تم تركيب كشافات إنارة بطريق الحفرية، مع استمرار العمل على تركيب كشافات بطريق البراجيل – كومبرة عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير.

وفي حي الدقي، تم تقليم شجرة شديدة الخطورة بشارع رفاعة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

كما نفذ حي العجوزة أعمال صيانة لماسورة مياه أمام مدخل جراج إمبابة، بما أسهم في إزالة أسباب الشكوى وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.