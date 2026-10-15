احذر "تعفن البيانات" فلاشاتك القديمة ليست آمنة

ربما لم تعد وحدات التخزين المحمولة USB، المعروفة باسم "الفلاش ميموري"، تحظى بالشعبية الجارفة التي تميزت بها سابقا مع وجود تقنيات النقل السريع مثل AirDrop والبريد الإلكتروني، ورغم ذلك، لا يزال الملايين حول العالم يحتفظون بملفاتهم الثمينة وصورهم القديمة داخل هذه الأجهزة الصغيرة المخزنة في الأدراج. فإذا كنت ضمن هؤلاء، فقد حان الوقت لإعادة النظر، لأن قوانين الفيزياء والتقنية .

تعفن البيانات ومخاطر الفقدان

تعد الميزة الأبرز لوحدات USB، هي حجمها الصغير وسهولة حملها إلا أن الخطر الأكبر والأقل وضوحاً هو ما يُعرف تقنياً باسم “تعفن البيانات”. مع مرور سنوات طويلة دون استخدام أو فحص، فقد تتسرب الإلكترونات ببطء من هذه الخلايا، وهذا التغير الطفيف كفيل بتدمير هيكل الملفات، لتفاجأ يوماً بأن صورك أو مستنداتك القديمة أصبحت "تالفة وغير قابلة للقراءة".

كيف تحمي ملفاتك؟

لحماية بياناتك التي لا يمكن تعويضها من هذه المخاطر، يُنصح بتطبيق قاعدة النسخ الاحتياطي الشهيرة :

احتفظ بثلاث نسخ من البيانات كحد أدنى الملف الأصلي و نسختين احتياطيتين

خزن النسخ على نوعين مختلفين من الوسائط المحلية، مثل قرص صلب خارجي عالي السعة إلى جانب وحدة USB.

احتفظ بنسخة واحدة على الأقل في مكان بعيد، ويفضل أن يكون ذلك عبر خدمات التخزين السحابي الموثوقة (مثل iCloud أو Google Drive) لذا، يظل الجمع بين النسخ الاحتياطي المحلي والسحابي هو الدرع الأقوى لحماية إرثك الرقمي من الزوال والضياع الصامت.