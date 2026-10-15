عصام شلتوت يحذر من تأثير الأزمات الإدارية في الزمالك على معتمد جمال

حذر الناقد الرياضي عصام شلتوت من تأثير الاضطرابات الإدارية داخل نادي الزمالك على معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، معربًا عن خشيته من تحميله وحده مسؤولية الأزمات التي يمر بها النادي.

وقال عصام شلتوت، في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق ببرنامج «البريمو»، إنه يخشى على معتمد جمال من حالة الاضطراب الإداري داخل الزمالك، مشيرًا إلى أن المدرب قد يجد نفسه في مواجهة الضغوط وتحمل المسؤولية بمفرده.

وأضاف أن تسريب أخبار بشأن احتمالية التعاقد مع مدرب عام أجنبي يضع معتمد جمال تحت ضغط، موضحًا أن مثل هذه الأنباء قد تُفهم وكأن الإدارة تبلغه بأن بديله أصبح قريبًا من الوصول.

وأكد الناقد الرياضي أن الحديث عن الاستعانة بمدرب عام أجنبي في هذا التوقيت قد يؤثر على موقف المدير الفني الحالي، في ظل الأوضاع الإدارية التي يشهدها النادي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف بصورة لا تزيد الضغوط على الجهاز الفني.