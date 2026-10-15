تحديد موعد وصول معتمد جمال للزمالك في رواندا استعدادا للقاء الجيش بدوري الأبطال

يصل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الرواندية كيجالي في الثانية فجر غدٍ الجمعة، استعدادًا لقيادة الفريق الأبيض خلال مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفني قد خضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، وحصل على راحة بناءً على تعليمات الطبيب المعالج، قبل أن يتحدد موعد سفره إلى رواندا للحاق ببعثة الفريق الأبيض، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل رواندا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد أماهورو في كيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً