من خلال مشروع الطاقة المتجددة في الإستزراع السمكي.. تمكين المرأة وتعزيز الابتكار في سلسلة القيمة السمكية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتيسير إجراءات إستخدام التجهيزات المخصصة للسيدات العاملات فى بيع الأسماك والمستفيدات من مبادرة الطاقة المتجددة فى الإستزراع السمكى مٌشيراً الى أهمية دعم المرأة العاملة في قطاع الثروة السمكية، وتنمية مهاراتها الفنية والإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشارت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، إلى أنه تم تنفيذ تدريب متخصص للسيدات العاملات في تجارة وبيع الأسماك بالمحافظة، يومي ٢٧ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، بمشاركة( ٤٠) سيدة، وذلك في إطار أنشطة مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي (CeREA)، الممول من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، وينفذه المركز الدولي للأسماك (WorldFish)، بالتعاون مع محافظة الشرقية وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية.

واستهدف التدريب تنمية مهارات السيدات في مجال حفظ وتداول وتصنيع الأسماك وتعزيز قدرتهن على إنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد، وزيادة العائد الإقتصادي، وتعزيز فرص تحسين الدخل وسبل المعيشة للسيدات العاملات في القطاع.

كما تضمن البرنامج التعريف بالابتكارات والحلول التكنولوجية المدعومة بالطاقة الشمسية التي يعتزم المشروع تنفيذها لدعم السيدات العاملات في سلسلة القيمة السمكية بمحافظة الشرقية مع التركيز على بناء قدراتهن الفنية وإعدادهن لإستخدام هذه التقنيات والإستفادة منها بكفاءة، تمهيدًا لتسليمها للسيدات المستفيدات خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المشروع لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الاستزراع السمكي، ودعم المرأة العاملة في سلسلة القيمة السمكية، وتحسين كفاءة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.