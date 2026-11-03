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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف تدعم توجيهات الرئيس السيسي تطوير المستشفيات الجامعية؟ .. برلماني يجيب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أميرة خلف

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لآليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وموقف المبادرات والبرامج المشتركة، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، وتطوير منظومتي التعليم والصحة بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية إقامة شراكة مع مشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد، يمثل توجها مهما للاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة المؤسسات الطبية المتخصصة، وضمان تقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية

 

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى التوسع في خدمات علاج الأورام، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وتوفير رعاية طبية متخصصة للمرضى.

وقال إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، والعمل على افتتاح المزيد منها، تجسد حجم اهتمام الدولة بتخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشددا على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات القومية والاستفادة من الشراكات والخبرات العالمية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أحمد جبيلي مجلس النواب عبدالفتاح السيسي التعليم البحث العلمي مؤسسات الدولة

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