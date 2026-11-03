لدعم الإنتاج المحلي.. محافظ أسيوط يفتتح مصنعًا للأقمشة والمنسوجات بساحل سليم

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مصنع للأقمشة والمنسوجات، بمقر المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، في خطوة تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دفع جهود التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور داليا تادرس، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ونجوى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمود الطبري، مدير عام الجمعية، وماهر أنطون، مدير التشغيل، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الجمعية وأهالي القرية.

واستقبل المحافظ بالأعلام والأغاني الوطنية، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل بين أهالي القرية، حيث حرص على تحية المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم، مشيدًا بمشاركتهم في الاحتفاء بافتتاح المشروع الذي يعكس أهمية الاستثمار في قدرات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل مستدامة لهم.

وأكد اللواء محمد علوان، أن المجمع الصناعي الحرفي بالشامية يمثل نموذجًا للتكامل بين جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الإنتاج المحلي، موضحًا أن المجمع أُقيم على مساحة 600 متر مربع بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، وتم إتاحته لجمعية سيدات الأعمال بأسيوط لتشغيله والاستفادة من إمكاناته في إقامة مشروعات إنتاجية وحرفية تسهم في توفير فرص عمل للفتيات والسيدات والشباب.

وأضاف المحافظ، أن المجمع يضم ورشًا متخصصة في الخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية، بما يتيح تحويل المهارات والخبرات المحلية إلى منتجات قابلة للتسويق، ويدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ويسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط الورش الأربع ومشغل الخياطة والتطريز، واطلع على خطوط الإنتاج والتجهيزات المتاحة، التي تشمل ماكينات الخياطة والعراوي والسرفلة وتركيب الأزرار والمقص الكهربائي ومكواة البخار، كما تفقد المنتجات التي تنفذها العاملات، مشيدًا بجودتها ومهاراتهن، ومؤكدًا أهمية تطوير الإنتاج ورفع كفاءته، والتوسع في التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات.

كما تابع المحافظ برامج التدريب المهني على الخياطة والتفصيل ضمن مشروع «نبض الجنوب»، الذي تنفذه الجمعية بدعم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، واطلع على منتجات المفروشات وحقائب اليد القماشية، إلى جانب المنتجات المقرر توريدها لقطاع الصحة، واستمع إلى العاملات والمتدربات للتعرف على طبيعة العمل واحتياجاتهن، بما يدعم تطوير البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات سوق العمل.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي استعرض جهود الجمعية في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، ومنها مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة «بلان»، وبرامج بناء القدرات والحوكمة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الأعلاف وسماد الفيرمي كومبوست، إلى جانب مشروعات الأزولا وتربية البط.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية دعم وتسويق منتجات السيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، وتطوير الحرف التراثية، ومنها التلي والسجاد ومنتجات خان الخليلي، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية لدعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

من جانبها، أعربت نجوى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، عن تقديرها للتعاون مع المحافظة، مؤكدة حرص الجمعية على تنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية تدعم التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى التعاون مع قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم في إنتاج الأزياء والمفروشات ومستلزمات تلك القطاعات، وفقًا لمعايير الجودة وبأسعار تنافسية.