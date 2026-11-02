أسيوط.. فحص 18 متغيرًا مكانيًا ميدانيًا بمركز ساحل سليم للتحقق من صحة الإفادات ومطابقتها للواقع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لملف المتغيرات المكانية بمختلف المراكز والقرى، والتحقق من صحة الإفادات المقدمة بشأن الحالات المرصودة ومطابقتها الفعلية على الطبيعة، مع سرعة فحص الحالات والانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بما يضمن دقة البيانات وإحكام الرقابة على مخالفات البناء والتعديات، وعدم الاكتفاء بالمراجعة المكتبية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، نفذت جولة ميدانية لمعاينة 18 متغيرًا مكانيًا بعدد من قرى المركز، ومراجعة الإفادات المقدمة بشأنها، والتحقق من مدى مطابقتها للواقع، وذلك بمشاركة عواطف درويش، نائب رئيس المركز والمشرف العام على ملف المتغيرات المكانية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال المتابعة تواصلت لليوم الثاني على التوالي، من خلال المعاينة المباشرة للحالات المرصودة، ومراجعة الموقف التنفيذي لكل حالة، والتحقق من دقة البيانات والإفادات المقدمة، مع متابعة سرعة الفحص والانتهاء من الردود المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن التعامل الدقيق مع كل حالة وفقًا لطبيعتها وموقفها الفعلي.

وأشار المحافظ إلى مشاركة أحمد شلبي، مدير إدارة المتغيرات المكانية، وعبدالعال سيد، من إدارة المتغيرات المكانية، في أعمال الفحص والمتابعة، في إطار التنسيق بين المسؤولين والعاملين بالملف، لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان دقة مراجعة الحالات والإفادات المرتبطة بها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة الميدانية لملف المتغيرات المكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من صحة الإفادات المقدمة من خلال المعاينة الفعلية على الطبيعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يسهم في إحكام الرقابة، ومنع التلاعب في البيانات، والحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.