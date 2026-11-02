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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن إزالة 21 حالة تعد ومخالفة بناء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 30

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 21 حالة إزالة لتعديات ومخالفات متنوعة، شملت إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة الزراعية بمساحة فدان، و3 حالات إزالة في المهد لتعديات على أراضي جهة الولاية على الطرق، بإجمالي مساحة 240 متر مربع، فضلًا عن إزالة حالة مخالفة بناء بمساحة 60 متر مربع، وحالتين للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و8 أسهم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تضمنت أيضًا إزالة 7 حالات لمخالفات البناء دون ترخيص في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 710 متر مربع، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 3 قراريط و12 سهم، وذلك في إطار التحرك الميداني المستمر لمنع تفاقم المخالفات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، وتكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفرض سيادة القانون ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

أسيوط حملات إزالة التعديات الأراضي الزراعية مخالفات البناء إزالة 7 حالات تعدي

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