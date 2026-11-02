صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بطريق أسيوط - الغنايم لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة المرورية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالطرق والشوارع بمختلف المراكز والقرى، من خلال أعمال الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية، وتيسير حركة الانتقال للمواطنين والمركبات.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، نفذت أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة بطريق أسيوط / الغنايم العمومي، بنطاق قرية الزرابي، في إطار المتابعة المستمرة لشبكات الإنارة ورفع كفاءتها، وضمان انتظام عمل الكشافات وتحسين الرؤية على الطريق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإنارة العامة، وسرعة التعامل مع الأعطال التي يتم رصدها، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية للأعمدة والكشافات بمختلف القرى والطرق الرئيسية، بما يضمن استدامة الخدمة ويحافظ على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة منظومة الإنارة العامة بكافة القرى التابعة للمراكز، والعمل على سرعة تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يحقق الاستفادة للمواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المحافظة.